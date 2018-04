Ngo: Klimamøde vil vise, om IMO er den væsentlige spiller i CO2-nedskæring

Det japanske klimaforslag for shippingindustrien er "alt for uambitiøst," siger transporttalsmand fra det Økologiske Råd Jeppe Juul til ShippingWatch. Se hans forslag til en aftale for shippings nedbringelse af CO2 her.