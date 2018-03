Mærsk udsat for endnu et hackerangreb

A.P. Møller-Mærsk, som tidligere har været udsat for hackerangreb, er i al ubemærkethed blevet ramt af et nyt angreb. Konkret er der tale om, at et Mærsk-ejet rederi har fået stjålet personfølsomme data, skriver Maritime Danmark ifølge Børsen.