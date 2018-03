Danske Rederier advarer om for lidt kapacitet på EU's ophugningsliste

Danske Rederier har lavet en beregning på EU's kommende ophugningsliste. Indtil videre er der alt for få værfter til at håndtere større handelsskibe, og der er stort behov for ordentlige ophugningsværfter uden for EU, siger direktør til ShippingWatch.