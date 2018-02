Danmarks Skibskredit sætter tempo på udlånsvækst

"Vi har meget fokus på at være opsøgende i øjeblikket, fordi vi har udlånskapaciteten, og vi står med en ret god funding, vi gerne skal have ud at arbejde," siger Erik I. Lassen, adm. direktør i Danmarks Skibskredit, til ShippingWatch.