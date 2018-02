Brian Mikkelsen rejser hård kritik af Sydkoreas maritime statsstøtte

Den planlagte og omfattende sydkoreanske statsstøtte til værfter og rederier er et problem, mener erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). "Det tipper balancen på markedet. Derfor skubber vi på i OECD for at gennemgå statsstøtten til skibsværfter," siger han til ShippingWatch under sit besøg i Sydkorea.