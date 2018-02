Maersk-boss i top-10 over stærkeste lederprofiler

Selvom Maersk Line har meldt klart ud, at det er brændstof med lavt svovlindhold, der er svaret på de globale 2020-krav, arbejder rederiet aktivt med at undersøge LNG som alternativ. Det oplyser COO Søren Toft til ShippingWatch. Økonomisk er det ved at blive mere attraktivt, siger han.