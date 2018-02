IMO vil fremskynde datoen for nyt globalt svovlforbud

Et egentligt forbud mod at have svovlholdigt brændstof ombord, som IMO efter alt at dømme godkender i morgen, ser ud til at træde i kraft allerede i marts 2020. Ifølge ShippingWatchs oplysninger er spørgsmålet opgraderet til en hastesag.