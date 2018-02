Danske universiteter vil skabe maritim alliance

Med ambitioner om at udvide samarbejdet på det maritime felt yderligere vil fem danske universiteter etablere en maritim forskningsalliance.

Samarbejdet skal have deltagelse af forskere fra Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen Business School (CBS), Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Også SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) er med i alliancen, som også Martec (Maritime and Polytechnic College) ventes at blive en del af.

Og formålet er blandt at sætte gang i tværgående projekter relateret til digital og bæredygtig havøkonomi samt styring, fremgår det af programmet for en maritim konference på CBS mandag, som skal tage temperaturen på samarbejdet.

Vi mener, at vejen frem kræver tværgående produktion af viden. Universiteterne om den maritime forskningsalliance

"Vi mener, at vejen frem kræver tværgående produktion af viden, der dermed analyserer problemerne fra forskellige vinkler og giver komplekse løsninger på komplekse udfordringer, som de havbaserede industrier står over for i fremtiden," lyder det.

Med tiltaget vil parterne yderligere etablere en platform for maritime eksperter, skabe bevidsthed om maritim og havbaseret research og uddannelse og skabe en indgang for samarbejde mellem de danske universiteter og udenlandske skoler og organisationer.

På mandagens konference er digitalisering, autonome skibe samt CO2-reduktion og bæredygtig skibsfart eksempelvis på dagsordenen. Danmarks Skibskredits analysechef Christopher Rex, shippinganalytikeren Lars Jensen og direktør for DTU's Center for Olie og Gas, Bo Cerup-Simonsen, er blandt talerne.

