Brud på de globale svovlregler kan koste forsikring

Redere kan ikke tage for givet, at forsikringen fortsat dækker, hvis de globale svovlkrav i 2020 bliver overtrådt, advarer forsikringsmægleren Marsh. Hos Skuld ser man det som usandsynligt, at der kan komme forbehold i P&I dækningen, siger CEO til ShippingWatch.