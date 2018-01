Regeringen til rederierne: Nu skal I levere

Rammerne for vækst i shippingbranchen er sikret med den nye vækstplan. Nu er det op til rederne at levere, siger erhvervminister Brian Mikkelsen (K) til ShippingWatch. Ministeren har en forhåbning om, at mindst 70 nye skibe kommer på dansk flag inden for de næste tre år.