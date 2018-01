Danske Rederier: Udfordring med miljøsnyd er reel

Risikoen for snyd med svovlkrav og dermed økonomisk gevinst er en reel risiko for lovlydige redere fra 2020, lyder det fra Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier. Hun afviser kritikken om, at industrien bruger for meget energi på at jage et spøgelse.