Ny ECSA-formand om fartgrænse for skibe: "Det vil gøre underværker"

Den nye formand for den europæiske rederiforening, Panos Laskaridis, mener, at en fartgrænse for skibe kan være en af flere løsninger, som kan nedbringe shippings udledning af drivhusgasser på den korte bane. Ngo er glad for udmeldingen.