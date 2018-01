Nicklas Fursund er et godt bud på shippingmanden anno 2030

Nicklas Viby Fursund landede mellem to verdener, da han forlod et topjob i Maersk Line og shippingindustrien i øvrigt for at forfølge sin iværksætterdrøm. Og måske skal fremtidens shippingfolk netop gøre op med shipping, som det ser ud i dag.