Tørlastskibe risikerer 14 dages karantæne i flere havne: "Alle er lidt i limbo"

En række havne har indført 14 dages karantæne for skibe, som kommer fra coronaramte lande. Frygten for flere skibsdage gør det mere besværligt at lukke nye aftaler, fortæller XO Shipping og Delta Corp til ShippingWatch.