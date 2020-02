Tørlastoperatør overvejer at rejse ny kapital til årelange lastekontrakter

Det er ikke usandsynligt, at tørlastoperatøren Norvic Shipping inden for en overskuelig fremtid vil rejse ny kapital. Den skal bruges på at lande længerevarende lastekontrakter på helt op til ti år, fortæller topchef Peter Borup til ShippingWatch.