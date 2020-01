XO Shipping beskylder Norden for skræmmekampagne

XO Shippings stifter Christian Levin er helt uenig i Nordens beskrivelse af et marked, hvor kunderne fravælger de små til fordel for de store. "Et forsøg på at igangsætte en skræmmekampagne mod de mindre operatører," siger Levin til ShippingWatch.