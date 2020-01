Markant rate-dyk presser nordiske tørlastrederier efter svært 2019

Klaveness trak 20 pct. af sin indchartrede flåde ud af markedet sidste år. Efter et dyk i raterne siden starten af året venter rederiet lavere aktivitet i årets første kvartal. Også et rederi som Norden ser en svag start på det nye år efter et svært 2019.