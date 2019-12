Union Bulk ramte optur: "Det er gået meget bedre, end vi havde håbet på"

Den nystartede tørlastoperatør Union Bulk slog dørene op kort før, at raterne steg over sommeren. Selskabet forventer overskud i sit første leveår, men har taget foden lidt af gassen forud for et usikkert 2020, fortæller partner til ShippingWatch.