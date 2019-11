Norden-topchef om tørlastmarkedet: 2019 bliver ingen positiv vending

Det begyndte med et kollaps, vendte over sommeren, for igen at dykke mod årets afslutning. 2019 bliver ingen positiv vending for tørlastmarkedet, vurderer Nordens topchef Jan Rindbo, som dog ikke er bekymret på Nordens vegne.