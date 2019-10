Pacific Basin lader ansatte arbejde hjemme under Hongkong-uroligheder

Urolighederne i Hongkong kan gøre det svært for Pacific Basins ansatte at komme til og fra arbejde. Derfor kan de arbejde hjemme eller gå tidligt for ikke at ramme protester, oplyser rederiet. Uroen har dog "minimal indvirkning" på driften.