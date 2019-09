Integrity Bulks skib blev gidsel i strid om fejlbeskrevet last

En strid om en forkert last betød, at Integrity Bulk måtte betale for et skib, som lå stille i Filippinerne i længere tid. Tørlastoperatøren forventer nu at hente pengene hjem fra afskiberen. Sagen førte til underskud i et ellers fornuftigt 2018/19, fortæller topchef.