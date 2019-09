Et tryk på en knap gav hacker adgang til "kompromitteret materiale" om Norden

Da en projektansat ved en fejl trykkede på et link i en phishingmail i juli, gav han adgang til "kompromitteret materiale" om rederiet Norden. Norden oplyser, at adgangen til data var begrænset, og at procedurerne er blevet strammet op. Det gik dog kun en måned, før det skete igen.