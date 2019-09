Danske rederier tvivler på længere effekt af tørlastoptur

Selvom tørlastindekset nu er over 2500, er det langt fra sikkert, at der er tale om en mere vedvarende fremgang for markedet. "Kina forbereder sig på, at handelskrigen kan trække ud," lyder det fra Norden, mens Ultrabulk også maner til besindighed.