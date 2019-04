"Svovlreglerne ligner en god forretning for svindlerne"

Hvis bøderne for at bryde svovlreglerne ikke hæves, og kontrollen i havnene og på havene ikke styrkes, så "ser det ud til at blive en god forretning at svindle". Sådan lyder kritikken fra Ultrabulks CEO Per Lange, ni måneder inden de nye miljøregler træder i kraft.