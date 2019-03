Pacific Basin: Svovl og CO2 får redere til at holde igen med nye skibe

Vil man bestille et skib, der sejler 14 knob, brænder højsvovlholdigt brændstof af, som er ulovligt overhovedet at have ombord fra januar næste år, og som skal have reduceret CO2-udledningen med 40 pct. inden 2030? Pacific Basins CEO Mats Berglund tror miljøkrav vil påvirke den globale ordrebog.