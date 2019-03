Genco får godkendt lån til stor scrubberinvestering

Et nyt lån på 35 mio. dollars skal være med til at dække scrubberregningen for tørlastrederiet Genco, der sidste år bestilte scrubbere til 17 capesize-skibe. Det fremgår af selskabets regnskab, der også viser en stigning i raterne i 2018.