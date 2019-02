Western Bulk-chef efter tab i Chile: "En uheldig situation"

En betroet medarbejder i Chile endte med at koste Western Bulk et stort millionbeløb i 2018. Afdelingen er nu restruktureret, og den ansatte er stoppet. "Vi har gjort nødvendige tiltag for at sikre, at noget som dette ikke sker igen," siger topchef Jens Ismar til ShippingWatch.