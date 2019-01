Norden: Tørlastmarkedet er nærmest kollapset

Tørlastraterne er raslet ned i en sådan grad, at Nordens tørlastchef, Christian Vinter Christensen, over for ShippingWatch taler om et marked, der "nærmest er kollapset" de seneste uger. Nedturen skyldes en giftig cocktail, forklarer han.