Usikkerheden er den største skurk i presset tørlastmarked

Baltic Dry-indekset er halveret siden midten af 2018, og selv om sæsonudsving er at forvente, vurderer både Bimco og Braemar ACM, at handelskonflikt og en skidt balance trækker tørlastmarkedet ned. For operatøren Norvic er usikkerheden det værste, fastslår CEO Peter Borup over for ShippingWatch.