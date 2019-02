"Vi ved ikke, hvordan de nye brændstoffer vil opføre sig"

Om mindre end 11 måneder fylder J. Lauritzen nyt lavsvovlsbrændstof på sine skibe for at leve op til svovlreglerne. Men rederiet ved endnu ikke, hvordan det nye brændstof vil reagere, fortæller to af J. Lauritzens centrale folk bag 2020-strategien til ShippingWatch.