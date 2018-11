J. Lauritzen venter fremgang for tørlast trods handelskrig

Tørlast- og tankrederiet J. Lauritzens driftsresultat kom nærmere et overskud i tredje kvartal i år, godt hjulpet af et forbedret tørlastmarked. Til trods for en lurende handelskrig forventer topchef Mads Zacho, at tørlastfremgangen vil fortsætte.