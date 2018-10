Intercargo: Hvorfor skal rederne betale regningen?

Den afgående formand for tørlastrederne i Intercargo, John Platsidakis, langer i en tale ud efter myndigheder, der lægger byrden med miljøkrav på rederne i stedet for afskiberne eller raffinaderierne. "Det er på tide at vise offentligheden, at det ikke er os, der er skyldige," siger han.