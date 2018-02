Golden Ocean håber miljøkrav kan opveje flådevækst i tørlast

Markedet har forbedret sig for tørlast, og det har fået ordrebogen til at vokse og potentielt presse konkurrencen i de kommede år. Golden Ocean håber, at de næste par års miljøkrav kan presse flere skibe til ophugning, lyder det i forbindelse med regnskabet for 2017.