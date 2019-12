Euronavs flydende lager af olie ser allerede ud til at give gevinst

420.000 ton lavsvovlsolie, som Euronav købte i sommer og opbevarer på et tankskib i Singapore, er allerede steget i værdi. Analysehuset Clarksons vurderer, at rederiet kommer til at få stor gevinst på sit sats forud for 2020.