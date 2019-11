Torm-topchef ser bedre tankrater fortsætte i "flere år"

Der er udsigt til et stærkt marked for produkttank i den kommende "årrække," vurderer Jacob Meldgaard, topchef i Torm, over for ShippingWatch. Det skyldes en lav tilvækst af nye skibe på den længere bane, mens IMO's kommende svovlkrav giver medvind lige nu.