Om få år kan flere af Maersk Tankers skibe få kæmpesejl ombord

Om bare få år forventer Maersk Tankers, at omkostningerne til at producere og montere rotorsejl vil være så langt nede, at det giver mening at investere mere i teknologien, fortæller teknisk chef til ShippingWatch efter afsluttet forsøg.