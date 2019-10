Hafnia tror på VLCC effekt et stykke ind i 2020

Først bragede VLCC-spotraterne op på 300.000 dollar om dagen, og nu er de nede under 150.000 dollar. Men det stadig høje niveau kan have en længerevarende effekt på produkttank, vurderer Hafnia over for ShippingWatch. Clarksons Platou er enig.