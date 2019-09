Mørch om kemikalietank: Vi er i de tidlige stadier af opsvinget

Mens konkurrenten Stolt-Nielsen mener, at man skal stykke ind i 2020 for at se en reel bedring i kemikalietank, ser det ifølge Odfjell-CEO Kristian Mørch bedre ud allerede nu. "Vi ser alle de rigtige ting," siger han til ShippingWatch.