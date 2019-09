Risk Intelligence om uro efter droneangreb: "Rederierne kan ikke gøre meget mere"

Angrebene på to saudiske olieanlæg har medført en højere risikoprofil for rederierne i Den Persiske Golf, vurderer CEO i Risk Intelligence Hans Tino Hansen. Det er dog ikke noget, rederierne selv kan gøre for at påvirke situationen, lyder det.