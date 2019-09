Samir holder øje med de tankskibe der går under radaren

En tidligere it- og teleiværksætter har gjort det til en forretning at holde øje med de tankskibe, som forsøger at gå under radaren for at indgå i dubiøse oliehandler. "Det er forbavsende, hvor non-stop de gør det," fortæller manden bag TankerTrackers.com, Samir Madani, som jævnligt må forholde sig til beskyldninger om, at han arbejder for forskellige efterretningstjenester.