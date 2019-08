Ratedyk og salg af skibe fordobler underskuddet hos Team Tankers

Lavere rater, tilbagegang i omsætningen og et underskud, der er dobbelt så stort som i årets første tre måneder. Det er meldingen i kemikalietankrederiet Team Tankers regnskab for et andet kvartal, hvor især salg af skibe trækker ned på bundlinjen.