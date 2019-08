Derfor tror Rindbo på betydelig gevinst i produkttank i andet halvår

Efter et svagt andet kvartal i markedet for produkttank kan Nordens CEO Jan Rindbo nu se effekterne af IMO's svovlregler. Over for ShippingWatch forklarer han, hvorfor det er realistisk at hente mindst 23 mio. dollar fra forretningsområdet i resten af 2019.