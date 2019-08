Stena Bulk skærper tonen over for Iran: "Uacceptabelt og uberettiget"

Ledelsen i Stena Bulk skærper nu tonen over for de iranske myndigheder, der for 19 dage siden valgte at tilbageholde skibet Stena Impero og dets besætningsmedlemmer. Nu har en finsk repræsentant været på besøg ombord.