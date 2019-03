Celsius regner med flere store gasinvesteringer i år

Celsius har rykket hurtigt på de fire store LNG-skibe, der nu er i ordre, men formand Jeppe Jensen regner ikke med, at det stopper her. Heller ikke Qatars' melding om en ordre på 60 skibe ændrer planen om at at vokse mere, fortæller han til ShippingWatch.