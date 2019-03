Grundstødt tørlastskib lækker store mængder olie ved koralrev

Et stort tørlastskibe er stødt på grund ud for Salomonøerne og lækker store mængder olie ved et koralrev på Unescos verdensarvsliste. En klimakatastrofe, lyder det fra Australiens myndigheder, som advarer om, at lækket kan blive langt større. Se billederne og bliv opdateret her.