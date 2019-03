Maersk Tankers installerer scrubbere på fire skibe

Maersk Tankers vil bruge lavsvovlsolie for at leve op til svovlkravene fra 2020 på langt de fleste af skibene i flåden. Kun fire LR2-skibe får installeret scrubbere. Rederiet spår, at miljøregningen ender hos slutbrugeren. (rettet)