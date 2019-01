Odfjell-chef ser mulighed for mere konsolidering

Der kan sagtens vise sig at ske mere endnu på opkøbsfronten inden for kemikalietank, hvor flere lige har købt op. Sådan lyder vurderingen fra Odfjell-CEO Kristian Mørch over for ShippingWatch. CEO'en ser dog ikke Odfjell deltage i konsolideringen nu.