Skov om fusion: Vi bør være i stand til at udnytte flåden bedre

Det nye selskab Hafnia, som snart opstår af fusionen mellem BW og Hafnia Tankers, bliver en storspiller i produkttank. En bedre udnyttelse og positionering af flåden bliver mulig, vurderer CEO Mikael Skov over for ShippingWatch. Størstedelen af 2018 har ifølge CEO'en budt på et skuffende produkttankmarked.