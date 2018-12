Blev opturen i tank skudt i gang i slutningen af 2018?

Er de seneste ugers bemærkelsesværdige optur for flere af tankraterne beviset i kolde tal på, at optimisterne fik ret, og at den længe ventede optur nåede at indtræffe i 2018. Ja, mener Scorpio Tankers, mens deres store konkurrent Maersk Tankers siger: Nej.