Kriseramte værfter kickstartede Trafiguras flådeudvidelse

En flådeudvidelse for ti milliarder kroner kan lyde af meget. Men prisen for de 35 tankskibe, som er på vej ind i Trafiguras flåde, er så lav, at det er svært ikke at tro på upsiden, siger selskabets Global Head of Wet Freight, Rasmus Bach Nielsen, til ShippingWatch.